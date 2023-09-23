На 65 млн долларов подписали соглашения бизнесмены Казахстана и Кыргызстана

Межправительственный форум Казахстана и Кыргызстана проходит в Таразе, представители госструктур и бизнеса двух стран обсуждают возможности и перспективы межрегионального сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расширяя границы сотрудничества» - это тема I двухдневного форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана и 11-го заседания казахстанско-кыргызского межправительственного совета.

В первый день форума на территории исторического комплекса «Коне-Тараз», в здании Ассамблеи народа Казахстана, состоялся казахстанско-кыргызский деловой диалог, в ходе которого стороны обсудили инвестиционные и экспортные возможности регионов, сотрудничество в области сельского хозяйства.

- Казахстан и Кыргызстан - близкие братские страны, торгово-экономические партнеры, от которых во многом зависит развитие всего центрально-азиатского региона, - отметил в приветственном обращении к участникам вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев, - Мы видим хорошую динамику в развитии двусторонней торговли. За 7 месяцев 2023 года она увеличилась на 12,7% и составила 755,4 миллиона долларов. Экспорт из Казахстана в Кыргызстан за январь-июль 2023 года вырос на 17,5% и составил 469,7 миллиона долларов. Импорт увеличился на 5,6% и составил 285,6 миллиона долларов. Сейчас перед нашими странами стоит амбициозная задача – довести уровень взаимной торговли до 2 миллиардов долларов.

Для этого, по словам вице-министра, правительства двух стран готовы тесно сотрудничать с представителями бизнеса, оказывать необходимую поддержку, предоставлять площадки для ведения переговоров.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Кайрат Торебаев пригласил кыргызских предпринимателей открывать производство в Казахстане, для этого в регионах страны создаются все условия.

-Помимо специальных экономических зон сформирована вся необходимая база и система преференций для реализации экспортоориентированных совместных производств на территории Казахстана. Если говорить о возможностях регионов, то нужно подчеркнуть, то у каждой области свои специализация. И каждая область предоставляет свой собственный набор преференций, - добавил вице-министр.

Далее выступил заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Канатбек Абдрахманов.

Вторую сессию открыли вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Тасжуреков, начальник управления реального сектора Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики Бектур Мурзабеков.

- Казахстанско-кыргызские отношения отличаются высоким уровнем доверия и взаимопонимания, двусторонние связи носят стабильный, поступательный характер и нацелены на развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества. В прошлом году был подписан межведомственный меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, который придал дополнительный импульс многогранным связям наших государств. В числе первоочередных задач – наращивание объемов взаимной торговли агропродукции. По итогам семи месяцев этого года данный показатель увеличился на 23%, - сказал Ербол Тасжуреков.

На площадке форума по итогам делового диалога состоялось подписание 12 соглашений и контрактов между предприятиями Республики Казахстан и Кыргызской Республики на сумму порядка 65 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

В рамках форума была организована выставка продукции ремесленников города Тараза и фермерских хозяйств Жамбылской области.

Гости города посетили предприятия Тараза и исторические достопримечательности - мавзолеи Айша-биби и Карахана, комплекс Тектурмас.

23 сентября на территории исторического комплекса «Коне-Тараз» запланированы переговоры Глав правительств Республики Казахстан и Кыргызской Республики, а также 11-е заседание казахстанско-кыргызского межправительственного совета.

Затем состоится пленарное заседание I форума межрегионального сотрудничества и подписание протокола 11-го заседания казахстанско-кыргызского межправительственного совета и межрегиональных документов.