На 64 см за сутки поднялся уровень воды в Сергеевском водохранилище в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О ситуации на водоемах Северо-Казахстанской области рассказали в гидрометеорологической службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на реке Шарык наблюдаются забереги остаточные, уровень воды за сутки упал на 45 см. На реке Муккыр чисто, уровень продолжает падать, за сутки снизился на 8 см.

На малых реках Иманбурлык, Аканбурлык, Камысакты продолжаются подъёмы уровня воды. За сутки - от 14 до 276 см. Наибольшие подъёмы уровней воды отмечены на гидропостах на реке Камысакты в селе Ясновке - 273 см, на реке Бабыкбурлык в селе Гусаковка – 183 см и на реке Иманбурлык в селе Соколовка - 103 см. Ледоход - на реках Аканбурлык, Бабыкбурлык, Иманбурлык.

«На гидрологических постах, расположенных на реке Есиль, наблюдаются подъёмы уровня воды от 6 до 90 см. Наибольший подъём уровня воды в районе села Крещенка, наименьший – у села Долматово. На гидропосту озера Большой Тарангул уровень воды вырос на 2 см и составляет 325 см. Отмечается ледостав», - сообщили в «Казгидромете».

13 апреля на Сергеевском водохранилище начался перелив воды через гребень плотины. За сутки уровень воды на объекте поднялся на 64 см и составил 848 см. Перелив через гребень плотины в 8 часов утра составлял 48 см. Сброс воды осуществляется со скоростью 180 кубических метров в секунду.