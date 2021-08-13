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вчера 22:17
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На 63% заполнены инфекционные стационары в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с коронавирусной инфекцией на территории региона рассказали в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным на 12 августа 2021 года, на территории области зарегистрировано 14 637 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1 285,5. Только за минувшую неделю в регионе прибавилось 955 заболевших.
Также зарегистрировано 6 303 случаев пневмонии (показатель на 100 тыс. населения составил 553,5) – за неделю число больных пневмонией увеличилось на 192 пациента.
Всего с начала пандемии зарегистрировано 85 случаев смерти от КВИ. Выздоровели 11 478 человек.
За минувшие сутки выявлено 135 случаев КВИ, при этом суточный прирост составил 0,9%, и 20 случаев пневмонии с ростом 0,3%.
Наибольшее число заболевших в Таразе – 8 262 и в приграничном Кордайском районе – 1 524. Зарегистрировано 125 заболевших среди призывников из регионов страны и 87 – среди жителей других регионов. Что касается пневмонии, то в Таразе зарегистрировано 2 045 больных, в Байзакском районе - 832, в Меркенском – 621 заболевший.
Инфекционные стационары в Жамбылской области заполнены на 63%, там получают лечение 2 259 пациентов. В реанимации находятся 173 пациента (заполняемость коек на 42%).
Лечебно-профилактические организации Жамбылской области имеют достаточный запас лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Состояние здоровья больных в инфекционных стационарах находится на постоянном контроле, заверили в медицинском ведомстве.
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