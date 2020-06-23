На 63% заполнены инфекционные стационары в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в инфекционных стационарах находятся 154 человека с COVID-19, из них 149 – в Петропавловске и пять в районе им. Г.Мусрепова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О состоянии заболевших на брифинге рассказал и.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов.

Среди пациентов стационара 12 детей, шесть беременных женщин и три роженицы. В удовлетворительном состоянии 92 человека. Все они поступили в больницу с различными симптомами: кашель, насморк, головная боль, субфебрильная температура, боли в мышцах. У большинства симптомы уже купировали.

«52 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. У них диагностировали пневмонию. Шесть пациентов – в тяжелом состоянии. Из них четверо – на искусственной вентиляции легких, двое – на неинвазивной вентиляции, то есть им подается кислород», - проинформировал Н.Айманов.

Реанимация рассчитана на 11 коек. По словам Н.Айманова, она полностью оснащена, работают опытные врачи. Дважды в день проводятся консультации со столичными коллегами, коррегируется лечение пациентов.

«Вчера мы выписали пациентку, которая с 29 мая была в крайне тяжелом состоянии. Она перенесла операцию в связи с онкологическим заболеванием, имеет в анамнезе сахарный диабет, артериальную гипертензию. Буквально боролись за ее жизнь. Благодаря нашим врачам удалось стабилизировать состояние, привести в сознание. Пневмония тотальная полностью купировалась. Двукратный тест на коронавирус показал отрицательный результат. Выписали домой на амбулаторное лечение. Мы считаем, что это успех наших врачей», - рассказал Н.Айманов.

В регионе развернуты 235 инфекционных коек. Заполняемость составляет 63,8%. Еще 260 коек – в провизорных стационарах. Они заполнены на 44%.

«Критической переполненности карантинных коек нет. Планируем выписать 33 человека на дальнейший домашний карантин, поскольку у них уже нет симптомов. Если будет усложняться ситуация, есть планы по переводу других стационаров в инфекционные. Средств индивидуальной защиты умеренно достаточно. Проводится закуп, заявки поданы», - отметил Н.Айманов.

Он добавил, что наряду с коронавирусом в регионе регистрируют заболевания ОРВИ. Никуда не исчезла и пневмония, не связанная с COVID-19. Однако статистика по этим заболеваниям совершенно не характерна для нынешнего периода.

«Эпидсезон завершился. Должна быть ниже заболеваемость. Но с 10 апреля мы зарегистрировали на амбулаторном лечении 1526 заболевших ОРВИ. И 125 человек с пневмонией, которые тоже проходят лечение амбулаторно. В то же время 277 человек за этот период лечились от ОРВИ в стационарах, из них 68 еще продолжают лечение. Стационарных пневмоний зарегистрировали 418, из них 65 человек находятся на лечении», - привел данные Н.Айманов.

Глава облздрава обратился к жителям региона с просьбой отнестись к ситуации с распространением коронавируса со всей серьезностью

«Хочу развеять иллюзии по поводу слухов о «придуманном вирусе». В нашей области шесть человек в тяжелом состоянии в реанимации. Всю первую городскую больницу перепрофилировали под инфекционную. Наши врачи по 6-8 часов работают в защитных костюмах, которые не пропускают ни единой капли воздуха. Можете представить, насколько тяжело им в летнюю жару. Вирус есть. Он реален. Да, у большинства он протекает в легкой форме. Но у людей с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом вероятны осложнения. Уменьшить распространение вируса и обезопасить своих родных можно только совместными усилиями. Если так будет продолжаться, сил медицинских просто не хватит», - подчеркнул Н.Айманов.



