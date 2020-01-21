На 62 млн тенге украли кабель с территории СЭС в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование крупной кражи на территории солнечной электростанции «Бурное Солар-2» в Жуалынском районе завершили жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Происшествие классифицируется как кража, совершенная преступной группой в особо крупном размере. Нанесенный предприятию ущерб составил 62,6 млн тенге. Досудебное расследование ведется по ст. 188 ч. 4 УК РК.

«В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции выявлены и задержаны четверо жителей Тараза, Жамбылского и Рыскуловского районов в возрасте от 18 до 47 лет. Все они в 2018 - 2019 годах работали охранниками солнечной электростанции «Бурное Солар-2». Задержанные полностью признали свою вину, они водворены в изолятор временного содержания. Имущество возвращено владельцам», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Генеральный директор охранного агентства ТОО «Кристалл Кулан кузет» Т. Жунискадыров направил письмо начальнику Жуалынского районного отдела полиции М. Ережепову, в котором благодарит сотрудников правоохранительных органов за оперативные и четкие действия по раскрытию крупной кражи 102 тысячи метров кабеля на территории солнечной электростанции «Бурное Солар-2».

Напомним, в 2015 году в числе проектов возобновляемых источников энергии в Жуалынском районе введена в эксплуатацию не имеющая аналогов в стране и экологически безопасная СЭС «Бурное Солар-1» мощностью 50 МВт. В 2018 году введена в строй вторая очередь крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции «Бурное Солар-2», позволившая вдвое увеличить ее мощность.