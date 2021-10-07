На 61% вырос объем аренды легковых автомобилей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Услуги по аренде, прокату и лизингу теряют в объеме: впервые за много лет показатель ушел в минус на заметные 16%. В то же время непосредственно в сфере аренды легковых автомобилей объем услуг подскочил сразу на 61%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Объем услуг по аренде, прокату и лизингу составил за январь–июнь 2021 года лишь 254,4 млрд тг. После многолетнего роста в секторе зафиксирован спад в стоимостном выражении на 15,8%.

Три четверти всех услуг приходятся лишь на 3 региона: Нур-Султан (96,2 млрд тг), Атыраускую область (51 млрд тг) и Алматы (44,8 млрд тг).

Значительные объемы услуг приходятся также на Мангистаускую (15,9 млрд тг), Западно-Казахстанскую (11,2 млрд тг) и Карагандинскую (9,8 млрд тг) области.

Наименьший показатель в секторе зафиксирован в Туркестанской области: лишь 250,2 млн тг. Для сравнения: также среди аутсайдеров — Кызылординская область, но здесь объём услуг составил многократно большие 1,2 млрд тг.

В структуре услуг наибольший объем приходится на аренду легковых автомобилей и легких автотранспортных средств: 52,1 млрд тг, причем в сегменте отмечен рост на 61,4% за год.

Далее идет аренда грузовых автомобилей (26 млрд тг), и аренда строительных машин и оборудования (14,8 млрд тг).

Наименьшие объемы услуг в секторе приходятся на лизинг воздушных транспортных средств и оборудования (лишь 97 тыс. тг), а также прокат видеокассет и дисков (2,7 млн тг) и лизинг компьютерного и периферийного оборудования для инфотелекоммуникационных систем (4,9 млн тг).