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    18:18, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    На 60% загружены инфекционные стационары в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ухудшается ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За минувшие сутки выявили 118 инфицированных. Это на 10 человек больше , нежели в предыдущие сутки. Тенденция к увеличению ежесуточного числа инфицированных сохраняется на протяжении нескольких дней.

    «Есть тенденция к ухудшению. Влияние оказывает обстановка в соседней стране, поскольку мы приграничный регион. Люди активно пересекают границу. Неизбежен завоз инфекции. Увеличилось количество госпитализаций. В стационарах находятся на 1 104 койках 661 человек. Загруженность - 60%. В реанимации 47 пациентов. Загруженность составляет 49%», - сообщил на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

    Представитель облздрава призвал население области получить вакцину. Темпы вакцинации в регионе снизились: в сутки прививаются не более 300 человек.

    «Никаких осложнений, поствакцинальных последствий за полгода, с момента, как началась кампания по вакцинации, не наблюдалось. Прививочные пункты работают в прежнем режиме, без выходных. Сокращения пунктов не ожидается. Нужно создать среду, где циркуляция будет минимальна. Это возможно только при вакцинации населения», - сказал К.Кусемисов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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