На 60% загружены инфекционные стационары в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ухудшается ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За минувшие сутки выявили 118 инфицированных. Это на 10 человек больше , нежели в предыдущие сутки. Тенденция к увеличению ежесуточного числа инфицированных сохраняется на протяжении нескольких дней.

«Есть тенденция к ухудшению. Влияние оказывает обстановка в соседней стране, поскольку мы приграничный регион. Люди активно пересекают границу. Неизбежен завоз инфекции. Увеличилось количество госпитализаций. В стационарах находятся на 1 104 койках 661 человек. Загруженность - 60%. В реанимации 47 пациентов. Загруженность составляет 49%», - сообщил на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

Представитель облздрава призвал население области получить вакцину. Темпы вакцинации в регионе снизились: в сутки прививаются не более 300 человек.

«Никаких осложнений, поствакцинальных последствий за полгода, с момента, как началась кампания по вакцинации, не наблюдалось. Прививочные пункты работают в прежнем режиме, без выходных. Сокращения пунктов не ожидается. Нужно создать среду, где циркуляция будет минимальна. Это возможно только при вакцинации населения», - сказал К.Кусемисов.