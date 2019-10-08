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На 6 млн тенге оштрафовали за взятку замакима в Карагандинской области
АТАСУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении первого заместителя акима Жанааркинского района – председателя земельной комиссии Серикова Б.К., получившего взятку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Он подозревался в получении взятки от гражданина в сумме 200 тыс. тенге за принятие положительного решения о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка, не подлежащего использованию частными лицами. 7 октября т.г. приговором суда Жанааркинского района Сериков Б.К. признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн. тенге», - говорится в распространенном сообщении.
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, дополнили в ведомстве.
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