На 6 млн тенге обманул пенсионеров и инвалидов мошенник в Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области задержала серийного мошенника, обманувшего десятки граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Всего возбуждено 10 уголовных дел в отношении мошенника, обманувшего граждан на 6 млн тенге.
Так, в июле и августе в дежурную часть Енбекшиказахского РУП обратилось 10 человек, пострадавших от действий серийного мошенника. Все факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Потерпевшими являются пенсионеры, матери-одиночки, инвалиды в возрасте от 33 до 73 лет, проживающие в городе Есике и селах Байдибек, Коксай, Саймасай и Байтерек.
Досудебное расследование осуществляет следователь СО Енбекшиказахского РУП Аскар Кызайбаев, который собрал достаточные доказательства и признал подозреваемым 33-летнего жителя Есика.
«Со слов задержанного, своих жертв он находил в ЦОНе, куда те приходили, чтобы оформить документы. Изображая из себя грамотного специалиста со связями, он предлагал оформление или увеличение пенсий, пособий на детей и пособий по инвалидности. В течение двух лет злоумышленник получал от наивных граждан от 170 тысяч до 1,5 млн тенге и тратил их на собственные нужды», – сообщил Кызайбаев.
В полиции отметили, что заявления продолжают поступать. Пострадавшие могут позвонить по номеру +7 777 094 94 70 или обратиться в ближайшее подразделение полиции.
- Зажатую в автомобиле женщину спасли в Алматинской области
- Канал поставки наркотиков пресекли столичные полицейские
- Свыше 300 случаев коронавируса выявили в Алматинской области за сутки
- Еще девять нарушителей карантина выявили в Нур-Султане
- Продавец в одиночку дала отпор грабителю в Степногорске
- И бизнесмен, и следователь, и предприниматель: мошенник задержан в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана