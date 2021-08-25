На 6 млн тенге обманул пенсионеров и инвалидов мошенник в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области задержала серийного мошенника, обманувшего десятки граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Всего возбуждено 10 уголовных дел в отношении мошенника, обманувшего граждан на 6 млн тенге.

Так, в июле и августе в дежурную часть Енбекшиказахского РУП обратилось 10 человек, пострадавших от действий серийного мошенника. Все факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Потерпевшими являются пенсионеры, матери-одиночки, инвалиды в возрасте от 33 до 73 лет, проживающие в городе Есике и селах Байдибек, Коксай, Саймасай и Байтерек.

Досудебное расследование осуществляет следователь СО Енбекшиказахского РУП Аскар Кызайбаев, который собрал достаточные доказательства и признал подозреваемым 33-летнего жителя Есика.

«Со слов задержанного, своих жертв он находил в ЦОНе, куда те приходили, чтобы оформить документы. Изображая из себя грамотного специалиста со связями, он предлагал оформление или увеличение пенсий, пособий на детей и пособий по инвалидности. В течение двух лет злоумышленник получал от наивных граждан от 170 тысяч до 1,5 млн тенге и тратил их на собственные нужды», – сообщил Кызайбаев.

В полиции отметили, что заявления продолжают поступать. Пострадавшие могут позвонить по номеру +7 777 094 94 70 или обратиться в ближайшее подразделение полиции.