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На 6 лет осужден обвиняемый в пропаганде терроризма в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
1 Октября 2020, 22:16
На 6 лет осужден обвиняемый в пропаганде терроризма в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау обвиняемый в пропаганде терроризма осужден на 6 лет колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мае этого года сотрудники управления по борьбе с экстремизмом департамента полиции Атырауской области задержали 32-летнего приверженца одного из деструктивных религиозных течений. Взяли его при продаже синтетического наркотика, но это оказалось не единственным инкриминируемым ему преступлением. В ходе следствия выяснилось, что мужчина планировал присоединиться к боевикам из группировки ДАИШ и неоднократно занимался пропагандой терроризма среди своих знакомых. Согласно заключению судебной психолого-филологической экспертизы, в его высказываниях имелись признаки, направленные на пропаганду и идеализацию терроризма в форме вооруженного джихада. Еще в ходе досудебного расследования мужчина признал вину и изъявил желание заключить процессуальное соглашение», - рассказал заместитель начальника ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.

Сообщив, что суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса – за хранение и продажу наркотиков, а также пропаганду терроризма с использованием телекоммуникационных сетей. Учитывая признание вины и заключенное процессуальное соглашение, обвиняемого приговорили к 6 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности (колония общего режима).


Атырауская область   Борьба с преступностью   Судебный процесс  
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