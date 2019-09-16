На 6 лет осудили мужчину, взявшего в заложники свою дочь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде вынесли приговор в отношении мужчины, который взял в заложники свою двухлетнюю дочь. Горе-отца лишили свободы на 6 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

10 сентября 2019 года Казыбекбийским районным судом города Караганды был оглашен приговор в отношении 34-летнего карагандинца, который взял в заложники собственную дочь.

«Признать Айдарханова Жанболата Амангельдиевича виновным в совершении преступления, указанного в пунктах 4, 5, 7 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности уголовно-исполнительной системы», - огласила приговор судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Жанат Егембердиева.

Напомним, 17 апреля житель Караганды похитил свою двухлетнюю дочь после ссоры с супругой.

Согласно материалам дела, мужчина 9 апреля текущего года приревновал вернувшуюся с работы супругу и устроил скандал. На следующее утро ссора приняла новый оборот, и глава семейства в порыве гнева поднял руку на жену. Не выдержав оскорблений и рукоприкладства, женщина, взяв детей, уехала жить к дяде. Спустя неделю, 17 апреля, супруги решили решить конфликт и помириться, однако мужчина силой похитил свою двухлетнюю дочь у жены и в течение нескольких часов держал ребенка в заложниках. Затем потребовал от сотрудников полиции отвезти его в мечеть, где имам уговорил его отдать ребенка матери и сдаться.