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На 6,7 млрд тенге оштрафовали Air Astana за злоупотребление доминирующим положением

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 11:52
На 6,7 млрд тенге оштрафовали Air Astana за злоупотребление доминирующим положением

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В действиях авиакомпании Air Astana выявлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившейся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

На фоне резкой критики населения на непрекращающийся рост цен на авиабилеты, особенно в период повышенного спроса (летний период отпусков), Агентством по защите и развитию конкуренции РК во взаимодействии с органами транспортной прокуратуры проведена проверка деятельности Air Astana.

«По итогам проверки в действиях авиакомпании Air Astana выявлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившейся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета», - сообщили в АЗРК.

8 июня Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Алматы в отношении Air Astana наложен административный штраф в размере 6,7 млрд тенге. Решение суда не вступило в законную силу.


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