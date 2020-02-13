На 6,5 % повысились цены на импортируемые товары в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2019 год (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.) цены на экспортируемые товары снизились на 1,6%, на импортируемые – повысились на 6,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике РК.

«За прошедший период цены экспортных поставок снизились на ферросплавы на 30,1%, хромовые руды – на 27,2%, цинковые руды – на 15,5%, цинк – на 5,6%, марганцевые руды – на 3,4%, медь – на 2,4%, повысились – на железные руды на 17,3%, уголь – на 16,1%, изделия из черных металлов – на 8,9%, свинец – на 7,4%, нефть – на 3,3%», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации комитета, уменьшение цен отмечено на хлопок на 7,3%, их увеличение – на пшеницу на 25,4%, шерсть – на 7,9%, ячмень – на 3%.

Из импортируемой продукции овощи подорожали на 32,2%, рис – на 11,7%, молочная продукция – на 10,3%, макаронные изделия – на 9,2%, масло растительное – на 6,2%, кофе – на 5,5%, рыба – на 5%, мясо птицы – на 4,7%, чай – на 4,1%, сахар подешевел на 7,8%, фрукты и орехи – на 3,1%. Цены на обувь стали выше на 10,2%, фармацевтическую продукцию – на 9,5%, текстильные изделия – на 7,8%, строительные материалы – на 7,1%.