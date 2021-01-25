На 58 объектах предпринимательства в Алматы выявлены нарушения карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговыми группами с 22 по 24 января был проведен объезд районов Алматы с целью выявления и пресечения фактов нарушений требований карантинного режима по объектам предпринимательства. В ходе рейдов выявлены нарушения на 58 объектах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В ходе объезда было обследовано 370 объекта. На 58 объектах выявлены нарушения:

1. Кафе «Кишлак» пр. Сейфуллина, 540а.

2. Лаунж-бар «Мята Breakfast&Bar» ул. Абая, 26г.

3. Лаунж-бар («Мята») пр. Назарбаева, 176.

4. Бар («Танцы»), Гоголя, 73.

5. Бар («Бача») ул. Жибек жолы, 66/1.

6. Ресторан «Дубай» в мкр. Кулагер (лаунж-бар).

7. Game club (PlayStation, настольный теннис) по ул. Палладина.

8. Бильярдный клуб в мкр. Айнабулак-3, д. 172.

9. Компьютерный клуб Sky sport.

10. Бар «Небо» пр. Достык, 192/2.

11. Бар «Бармаглот» пр. Аль-Фараби, 116/21.

12. Кальянная «Шишка Edition», ул. Кажымукана, 49.

13. Кафе «Лея» ул. Саина, дом 18.

14. Компьютерный клуб Offise, мкр. Аксай-3б, дом 18/5.

15. АЗС Royal Petrol. №36.

16. АЗС Royal Petrol №61.

17. АЗС Helios №21.

18. Магазин «Центр ковров».

19. Азс Petrol Azia №114.

20. Бильярдный клуб «Шамо».

21. Лаунж-бар «Мята Platinum», Абая, 26Г.

22. Ресторан «Кишлак», Сейфуллина, 540А.

23. Лаунж-бар Calliayano, Сатпаева, 56.

24. Бар-паб «Таверна Шмель», Джандарбекова, 152.

25. Компьютерный клуб DOA, Кожабекова, 17/2.

26. Бургерная Sаlam Bro, Розыбакиева, 136/1.

27. Клуб («Малина»), Скрябина, 8в.

28. Loto club, Северное кольцо, 9а.

29. Ресторан «Айлин», Кульджинский тракт, 70/2, проводился той.

30. Ресторан «Пугасов» ул. Абдуллиных, 70.

31. Кафе «Чачапури», ул. Кастеева, 15.

32. Заведение «К-Таун», ул. Айтеке би, 53.

33. Бар «Взлетка» ул. Валиханова, 27.

34. Бар «Нигилист» ул. Валиханова, 27.

35. Лаунж-бар «Мята» пр. Назарбаева, 176.

36. Кафе-бар «Арабис». Заведение функционировало после 23.00.

37. Комп. клуб The One.

38. Комп. клуб без названия.

39. Комп. клуб Sky sport.

40. Кафе «Алмалы» мкр. Аксай-1а.

41. Кафе «Арша» ул. Брусиловского, 164.

42. Ресторан «Тюбетейка», Сатпаева, 32/1.

43. Ресторан «Форт Горный», Хан-Тенгри, 197.

44. Бар «Соседи» Бухар Жырау, 26/1.

45. Бар «Как надо» по адресу Гоголя, 223.

46. Кафе «Бухаус» по адресу Толе би, 142.

47. «Лото клуб» по адресу Толе би, 142.

48. Центр раннего развития Bunny, Алмалинский район.

49. Детский центр «Умка», Алмалинский район.

50. Стоматология Dent Art, Алмалинский район.

51. Мини-маркет «Бастау», Алмалинский район.

52. Салон красоты A and N, Алмалинский район.

53. Магазин элитных напитков Elitalco. kz, Алмалинский район.

54. Рынок «Барыс-IV», Алмалинский район.

55. Караоке Rich, Алмалинский район.

56. Кафе Pion, Алмалинский район.

57. Караоке «До Ре Ми», Алмалинский район.

58. Бар Time, Алмалинский район.





Все материалы переданы для принятия административных мер. В случае выявления фактов систематического (2-3 раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил, материалы передаются территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по ч. 3 ст. 462 КоАП и возбуждения дела для передачи в суд. Согласно законодательству, предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до приостановления деятельности организации.

Напомним, вчера в Нур-Султане был выявлен ряд ресторанов, кафе и караоке-баров, нарушивших карантинные меры.