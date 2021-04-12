На 58 млн тенге обманул карагандинцев создатель финансовой пирамиды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские следователи направили в суд дело о мошеннике, который создал финансовую пирамиду и вовлек в нее около 150 человек. В итоге вкладчики понесли ущерб в общей сумме на 58 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Два года назад предприимчивый карагандинец, насмотревшись в Интернете разных обучающих видеороликов, создал проект «Независимый трейдер».

«Житель города Караганды, ранее несудимый, совершил впервые умышленное тяжкое преступление. Весной 2019 года он задался корыстным преступным умыслом о создании финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере. Далее, чтобы реализовать свой план он через мессенджер создал групповой чат под названием «Независимый трейдер», - рассказал старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП Карагандинской области Сунгат Хасенханов.

Под таким красивым названием 32-летний мужчина создал финансовую пирамиду и пустил в социальных сетях рекламу, что поможет карагандинцам быстро разбогатеть.

«Чтобы создать иллюзию об активной предпринимательской деятельности проекта, мужчина с помощью Instagram и Telegram на странице «Независимый трейдер» опубликовал рекламные тексты и видеообращения о возможности в короткий срок заработать деньги в двойном размере от вложенной суммы. То есть 100-процентный доход. Примерно 5000 вкладчик положил, через 10 дней эта сумма увеличивается, и он получит 10000 тенге. Вводил людей в заблуждение, говорил, что вложенные денежные средства будут привлечены для участия на бирже, то есть покупка акций одной компании и продажа других акций. Таким образом обманывал людей. Он говорил: «Я буду участвовать на бирже, ваши деньги будут там работать. Раскрутка произойдёт, и оттуда будут проценты поступать», - пояснил следователь.

Проект быстро набирал силу, поток «вкладчиков» увеличивался . Тогда мужчина привлек всех своих родственников и их банковские карты для перевода денег. Когда вкладчиков стало много, он уже начал привлекать людей. Их он назвал администраторами. Это те люди, которые начали вкладывать свои деньги изначально и в которых он был более уверен. Им предложил заработную плату 25000 тенге еженедельно. Эти администраторы на свои карточки принимали от других вкладчиков деньги, собирали до миллиона тенге и потом переводили на карточку основателя пирамиды. Таких администраторов у него было 51 человек.

«51 человек за весь период. Одновременно у него могли работать администратором 15 человек. Но эти люди о его преступности не были осведомлены. Он выплачивал заработную плату и не говорил, что совершал преступление, то есть в сговоре эти люди не состояли, они сами вкладчики, тоже обманутыми остались. Преступник использовал их карточки», - добавили в полиции.