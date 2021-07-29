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вчера 22:06
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На 55 % обновился состав сельских акимов в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На 55 % обновился состав сельских акимов в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В Атырауской области в выборах акимов сельских населённых пунктов участвовали 52 кандидата на эту должность. Выборы прошли в 18 избирательных округах. В список избирателей было включено 44 305 человек, из них приняли участие в голосовании 32 981 - 74,4%. Из 18 избранных в Атырауской области акимов 15 человек – выдвиженцы от партии «Nur Otan», еще один – от политической партии «ADAL», а также два самовыдвиженца. Все избранные акимы вступили в должность. Состав глав посёлков обновился на 55 процентов»,- сообщил председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.
Самым молодым из 18-ти избранных акимов стал аким Тенизского сельского округа Курмангазинского района - 29-летний Кайсар Махсутов. А единственная женщина среди акимов – Роза Камзаева вновь стала акимом Сафоновского сельского округа.
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