На 55 % обновился состав сельских акимов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На 55 % обновился состав сельских акимов в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области в выборах акимов сельских населённых пунктов участвовали 52 кандидата на эту должность. Выборы прошли в 18 избирательных округах. В список избирателей было включено 44 305 человек, из них приняли участие в голосовании 32 981 - 74,4%. Из 18 избранных в Атырауской области акимов 15 человек – выдвиженцы от партии «Nur Otan», еще один – от политической партии «ADAL», а также два самовыдвиженца. Все избранные акимы вступили в должность. Состав глав посёлков обновился на 55 процентов»,- сообщил председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

Самым молодым из 18-ти избранных акимов стал аким Тенизского сельского округа Курмангазинского района - 29-летний Кайсар Махсутов. А единственная женщина среди акимов – Роза Камзаева вновь стала акимом Сафоновского сельского округа.