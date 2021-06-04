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    11:47, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    На 53% сократилось число преступлений в общественных местах столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Безопасный город» в Нур-Султане будут установлены 7500 камер общего видеонаблюдения. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    На сегодняшний день в пилотном проекте в городе уже функционируют более 1100 камер видеонаблюдения. Список адресов и объектов для установки видеокамер осуществляется на основании заявок районных акиматов и департамента полиции города Нур-Султан.

    «Как показывает практика в меняющемся мире необходимо оперативно реагировать на противоправные действия. Так, камеры видеонаблюдения выведены в Центр оперативного управления (ЦОУ) и департамента полиции города Нур-Султан, где дежурят операторы, которые передают информацию в случае происшествий сотрудникам полиции на данном районе», - отметила руководитель столичного управления цифровизации Ботагоз Касабек.

    Проект призван обеспечить технологичные решения для обеспечения безопасности в городе.

    «Проект «Безопасный город» - это интегрированная система видеорегистрации. Система обработки данных позволяет организовать максимально эффективные работы при различных условиях. Помимо обеспечения безопасности проект позволит автоматизировать большую часть операций по анализу жизнедеятельности города, а также принимать решения на основании этого анализа. Реализация проекта повысит уровень качества жизни горожан и их удовлетворенность работой городских служб. Проект нацелен на предупреждение правонарушений, повышение уровня городской безопасности, а также для круглосуточного мониторинга правопорядка», – сказала руководитель столичного управления.

    С момента запуска проекта «Безопасный город» наблюдается положительный эффект от внедрения. Так, за 1-й квартал 2021 года улучшилась раскрываемость преступлений, сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах на 53% (с 8 502 до 4 000), на улицах 48,2% (с 3 381 до 1 752). За 2020 год количество зарегистрированных преступлений снизилось на 30%. Также улучшилось информационное обеспечение дежурных частей правоохранительных органов города путём сбора и фиксации информации о ситуации в общественных местах.

    «Реализация проекта «Безопасный город» является гибкой системой, которая позволяет управлять неограниченным количеством объектов, всеми районами города и жилищно-коммунальными хозяйствами, решая для каждого объекта индивидуальные задачи. Работа по проекту продолжается, при полной реализации мы объединим город в единое цифровое пространство для безопасности граждан», – заключила Ботагоз Касабек.


    Теги:
    Астана Акимат Общество Безопасность
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