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На  53 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина  в Актюбинской области

3 Сентября 2020 22:49
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На  53 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина  в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По фактам нарушения карантинных требований в Актюбинской области наложено более 53 млн тенге штрафов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества товаров и услуг.

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«По области мобильные группы, сотрудники местной полицейской службы осуществляют контроль за исполнением постановлений, принятых главным государственным санитарным врачом Актюбинской области. С 5 июля по сегодняшний день на основании документов о нарушениях наложено 476 штрафов по нарушениям карантинного режима на сумму более 53 млн тенге согласно статье 425 КоАП РК», - отметили в пресс-службе ведомства.

В основном предприниматели нарушали режим работы объектов, что составило – 23,5%. В 16,7 процентах случаев был нарушен масочный режим, в 14,7 процентах - не соблюдалась социальная дистанция, также выявлены факты допуска работников к работе без измерения температура тела, функционирование объектов, подлежащих к приостановлению деятельности и т.д. Жителями также нарушаются требования постановления. Они проводят торжественные мероприятия, свадьбы, кыз узату, такие факты составляют 23,7%.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг призывает жителей соблюдать все меры профилактики короновирусной инфекции, соблюдать массочный режим, не проводить торжественные и памятные мероприятия, строго соблюдать требования социальной дистанции, руководителям объектов предпринимательской деятельности ужесточить контроль по выполнению всех санитарно-эпидемиологических требований.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Самал Ендибаева

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