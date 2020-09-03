На 53 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По фактам нарушения карантинных требований в Актюбинской области наложено более 53 млн тенге штрафов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества товаров и услуг.

«По области мобильные группы, сотрудники местной полицейской службы осуществляют контроль за исполнением постановлений, принятых главным государственным санитарным врачом Актюбинской области. С 5 июля по сегодняшний день на основании документов о нарушениях наложено 476 штрафов по нарушениям карантинного режима на сумму более 53 млн тенге согласно статье 425 КоАП РК», - отметили в пресс-службе ведомства.

В основном предприниматели нарушали режим работы объектов, что составило – 23,5%. В 16,7 процентах случаев был нарушен масочный режим, в 14,7 процентах - не соблюдалась социальная дистанция, также выявлены факты допуска работников к работе без измерения температура тела, функционирование объектов, подлежащих к приостановлению деятельности и т.д. Жителями также нарушаются требования постановления. Они проводят торжественные мероприятия, свадьбы, кыз узату, такие факты составляют 23,7%.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг призывает жителей соблюдать все меры профилактики короновирусной инфекции, соблюдать массочный режим, не проводить торжественные и памятные мероприятия, строго соблюдать требования социальной дистанции, руководителям объектов предпринимательской деятельности ужесточить контроль по выполнению всех санитарно-эпидемиологических требований.