На 50% заполнены инфекционные стационары в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - О ситуации с коронавирусной инфекцией на территории региона рассказал руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории области всего зарегистрировано 10 510 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 923,1. Также зарегистрировано 5 080 случая пневмонии (показатель на 100 тыс. населения составил 446,2). Всего с начала пандемии зарегистрировано 85 случаев смерти от КВИ. Выздоровели 9 667 человек.

«За сутки выявлен 71 случай КВИ, при этом суточный прирост составил 0,7%, и 74 случаев пневмонии с ростом 1,4%. Заполняемость, из имеющихся 2075 инфекционных коек составила 50%, 202 реанимационных коек - 30%, карантинных 170 коек - 18%», - пояснил руководитель областного управления здравоохранения.



