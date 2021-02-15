На 50% выросли за три года инвестиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, каких результатов в экономике удалось достичь благодаря трехлетнему Комплексному плану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетной встрече с населением глава региона отметил, что план охватил все основные отрасли экономики. За три года валовой региональный продукт области вырос на 34%, инвестиции - на 50%, производство промышленной продукции - на 14%, сельскохозяйственной - на 54%. Аким области добавил, что Комплексный план социально-экономического развития региона продлили до 2025 года.

«Пандемия нанесла существенной урон мировой экономике. Спад наблюдается практически во всех странах. Откровенно говоря, с началом пандемии мы испытывали серьезные опасения. Главным вопросом для нас был сохранить экономику и рабочие места. Но сейчас, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что все принимаемые меры дали свой результат. Благодаря сплоченности и дисциплине наших граждан, ограничительным мерам, мы смогли удержать в узде этот вирус. Ни одно системообразующее предприятие не прекратило работу», - сказал К. Аксакалов.

По словам акима области, собираемость налогов в прошлом году выросла на 34%. За счет этого расходная часть бюджета возросла на 24% и достигла «рекордных 323,5 млрд тенге».

«Я специально употребляю слово «рекордный», чтобы подчеркнуть, что таких вливаний в регион раньше не было. Давайте сравним бюджеты разных лет. В начале 2018 года бюджет области был утвержден в сумме 165 млрд тенге. В этом году - уже 330 млрд тенге. То есть за три года казна области по расходам увеличилась в 2 раза», - заявил К. Аксакалов.

Аким области признал, что из-за пандемии были проблемы с запуском новых предприятий, доставкой оборудования, зарубежные специалисты не могли вовремя приехать для установки. Тем не менее, в регионе реализовали перспективные инвестпроекты, открыли заводы и фермы.

«Отчетная кампания - это своего рода лакмусовая бумажка нашей деятельности. Именно благодаря пожеланиям североказахстанцев, мы пытаемся правильно расставлять приоритеты развития региона. Проводимая работа шаг за шагом позволяет решать годами накопившиеся проблемы», - подчеркнул К. Аксакалов.