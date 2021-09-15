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На 50% снизились факты пыток в правоохранительных органах в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
15 Сентября 2021, 19:28
На 50% снизились факты пыток в правоохранительных органах в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По инициативе прокуратуры состоялось межведомственное рабочее совещание по вопросам расследования уголовных дел о пытках, а также эффективности профилактической работы. В мероприятии приняли участие руководство правоохранительных и специальных органов, представители заинтересованных органов.

Конституцией закреплено, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

По результатам деятельности межведомственной группы, по оперативному разрешению проблемных вопросов, факты пыток имеют тенденцию к снижению на 50%.

«На регулярной основе среди сотрудников полиции и уголовно-исполнительной системы проводятся разъяснительные мероприятия по недопущению в отношении граждан физического и морального давления и соблюдении этических норм. Для исключения «слепых зон» прокуроры рекомендовали стопроцентный охват камерами видеонаблюдения служебных помещений правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Также в регионе запланировано внедрение технической возможности просмотра видеозаписей прокурорами в онлайн-режиме с функцией «облачного видеонаблюдения».


Карагандинская область   Генпрокуратура  
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