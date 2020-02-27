На 50% мощности работает завод по производству соли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Завод по производству йодированной столовой соли в Сарысуском районе никак не может выйти на проектную мощность, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Сарысуский район (районный центр - город Жанатас), не так давно еще считавшийся депрессивным, сегодня переживает второе рождение. Здесь достаточно динамично развивается предпринимательство.

В рамках госпрограммы индустриально-инновационного ТОО «Соляная компания «Асыл туз» в 2017 году ввела в эксплуатацию завод по производству йодированной столовой соли стоимостью 690 млн тенге и проектной производительностью 50 тыс. тонн в год.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, с сегодняшним состоянием дел предприятия ознакомился глава региона Бердибек Сапарбаев, побывавший с двухдневной рабочей поездкой в Сарысуском районе.

Напомним, с десятью районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев – посещает социально-культурные объекты, предприятия промышленности и коммунального сектора, проводит встречи с жителями. Аким области уже побывал в Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском, Таласском и Сарысуском районах.

Бердибек Сапарбаев подробно ознакомился с деятельностью соляной компании «Асыл туз» и обещал оказать содействие в вопросе строительства 1,1 километра железнодорожных путей.

Среди других проблем предприятия - предоставление карьера и ремонт дороги, по которой доставляется сырье. Во многом из-за этих трудностей предприятие не может выйти на полную мощность в 50 тысяч тонн соли в год. На сегодняшний день здесь выпускают лишь половину от заявленного объема.

Известно, что жамбылский регион богат природными месторождениями фосфоритов, плавикового шпата, урана, драгоценных и цветных металлов, угля и природного газа, соли и баритов, а также имеются крупные подземные запасы пресной воды.