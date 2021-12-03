+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На 50 млн тенге обманула мошенница жителей Тараза

3 Декабря 2021 23:08
Поделиться:
На 50 млн тенге обманула мошенница жителей Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 50 млн тенге обманула мошенница жителей Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Четыре тысячи штук психотропных препаратов изъяли из незаконного оборота в Атырау
Подозреваемый в угоне автомобиля задержан полицейскими по «горячим следам» в Нур-Султане 60-летний семейчанин присвоил деньги своего партнера по бизнесу Мошенник обещал помочь оформить крупный кредит жителю Кентау

В управление полиции города Тараза обратился 57-летний мужчина. Он сообщил, что в июне 2021 года некая женщина, представившись сотрудником акимата, обещала помочь приобрести квартиру и завладела его деньгами в сумме 1,8 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена 46-летняя местная жительница, находящаяся под стражей в СИЗО областного центра за 11 аналогичных преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 млн тенге. Задержанная дала признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК, ведется следствие. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Четыре тысячи штук психотропных препаратов изъяли из незаконного оборота в Атырау
Подозреваемый в угоне автомобиля задержан полицейскими по «горячим следам» в Нур-Султане
60-летний семейчанин присвоил деньги своего партнера по бизнесу
Мошенник обещал помочь оформить крупный кредит жителю Кентау
Популярное
1 Среднюю зарплату учителей назвал Асхат Аймагамбетов
2 В рабстве держали 55-летнюю женщину в Костанайской области
3 Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
4 Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
5 Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК
6 В Нур-Султане меняют организацию дорожного движения на улицах города
Читайте также
Мужчина, справивший нужду в купе поезда, арестован на 3 суток
В Нур-Султане меняют организацию дорожного движения на улицах города
Среднюю зарплату учителей назвал Асхат Аймагамбетов
В рабстве держали 55-летнюю женщину в Костанайской области
Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК
В Нур-Султане меняют организацию дорожного движения на улицах города
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив