На 50 млн тенге обманула мошенница жителей Тараза
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 50 млн тенге обманула мошенница жителей Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В управление полиции города Тараза обратился 57-летний мужчина. Он сообщил, что в июне 2021 года некая женщина, представившись сотрудником акимата, обещала помочь приобрести квартиру и завладела его деньгами в сумме 1,8 млн тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена 46-летняя местная жительница, находящаяся под стражей в СИЗО областного центра за 11 аналогичных преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 млн тенге. Задержанная дала признательные показания.
По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК, ведется следствие. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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