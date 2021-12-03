На 50 млн тенге обманула мошенница жителей Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 50 млн тенге обманула мошенница жителей Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Тараза обратился 57-летний мужчина. Он сообщил, что в июне 2021 года некая женщина, представившись сотрудником акимата, обещала помочь приобрести квартиру и завладела его деньгами в сумме 1,8 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена 46-летняя местная жительница, находящаяся под стражей в СИЗО областного центра за 11 аналогичных преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 млн тенге. Задержанная дала признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК, ведется следствие. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

