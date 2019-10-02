На 5 млрд тенге увеличат бюджет Жезказгана - Женис Касымбек

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Развивать Жезказган и улучшать благосостояние местного населения. Вполне реальные планы озвучил на активе в местном акимате аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Так, например, глава области сообщил, что в следующем году бюджет Жезказгана будет увеличен. К слову, за последние два года эта цифра выросла вдвое.

«На следующий год планируем бюджет города увеличить ещё на 5 млрд тенге. Эти средства мы должны использовать рационально, чтобы решить как можно больше социальных проблем», - сказал Женис Касымбек.

Глава региона отметил, что в городе растёт численность населения. И, соответственно, возникает потребность в жилье.

«Как мне доложили, за последние годы увеличилось количество жителей города. Это хорошая новость. Теперь нужно строить для них дома. Поэтому со следующего года мы удвоим строительство жилья в Жезказгане. Будем строить не только социальные дома, но и ипотечные, арендные и коммерческие», - сказал аким.

В 2018 году по программе «Нұрлы жер» в Жезказгане построили две многоэтажки. В этом году заселят ещё один 18-квартирный новый дом. А в 2020-м сдадут дом, в котором будет 60 квартир. Строительство уже начали.

Не остались без внимания и коммунальные проблемы Жезказгана. Вопрос обеспечения холодной водой в последние дни вызывал шквал критики. Акиму Жезказгана Кайрату Бегимову глава региона объявил выговор.

«Я отрицательно оцениваю работу подразделения, которое занимается вопросами водоснабжения. Также обращаюсь к руководству «Казахмыса»: обратите внимание на соответствие занимаемой должности всех ответственных за водоснабжение города», - сказал Женис Касымбек.

Аким области также интересовался подготовкой города к отопительному сезону. Он побывал на местной ТЭЦ и ознакомился с ситуацией. Женису Касымбеку доложили, что готовы подключить дома жезказганцев к теплу уже на следующей неделе.

«К отопительному сезону город готов. Три теплотрассы промыты, опрессованы и подготовлены к запуску. Планируем дать тепло уже 8 октября. Кроме того, мы проводим замену тепловых труб, эти работы завершатся в 2020 году. Это позволит обеспечить жилые дома качественным теплоснабжением», - пояснил аким Жезказгана Кайрат Бегимов.

Ещё одна актуальная местная проблема - ремонт трассы Жезказган - Кызылорда. Глава региона сообщил, что подготовка проектно-сметной документации завершится в мае. И также в следующем году начнётся реконструкция. Кроме того, дорога Караганда - Жезказган также требует капитального ремонта. Эти работы запланированы на 2021 год.

Власти намерены решать вопросы не только транспортного сообщения, но и воздушного. Были обращения от местных жителей с просьбой запустить авиарейс Жезказган - Алматы.

«Мы планируем этот рейс открыть в следующем году. После того, как решим все необходимые вопросы с соответствующим министерством», - сообщил Женис Касымбек.

По словам акима области, все проблемы, о которых рассказали ему аксакалы и жители города, - решаемые. Но на это нужны время и средства.

«Мы будем работать, чтобы их решить», - подвёл итог глава региона.

В ходе своей рабочей поездки в Жезказганский регион он также посетил медеплавильный завод, где ознакомился с планами и работой предприятия.