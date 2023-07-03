ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На 5 млн тенге сдали оружие в Павлодарской области, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Около 1,4 тысячи патронов к нарезному оружию сдал 30 июня житель Щербактинского района в ходе акции по добровольной сдаче оружия. Патроны сельчанин обнаружил при чистке сарая дома, который купил несколько лет назад в селе Щербакты. Находку мужчина сразу же сдал в полицию. Факт зарегистрирован, назначена баллистическая экспертиза.

«Всего же в ходе республиканской акции по возмездной добровольной сдаче населением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ от жителей поступило 60 заявлений, принято 63 единицы оружия: в том числе 54 единицы гладкоствольного оружия, пять единиц длинноствольного нарезного оружия, три единицы короткоствольного нарезного оружия и более 16 тысяч патронов к нарезному оружию. Все сданное оружие проходит криминалистическую экспертизу», – отметил начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Борис Алимбаев.

Комиссиями принято 56 решений на сумму 4,9 млн тенге. По четырем заявлениям принято решение об отказе по выплате денежного вознаграждения, так как одно гладкоствольное оружие состоит на учете как утерянное, три оружия согласно заключению эксперта не являются огнестрельными. Общая сумма финансирования составила 5 млн тенге.