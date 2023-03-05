На 5 млн тенге похитили ферросплавную продукцию из вагонов четверо жителей Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За хищение ферросплавной продукции из грузовых вагонов задержали четырех жителей Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на станции Павлодар сотрудники линейного отдела полиции установили четверых жителей Аксу. Задержанные в группе лиц по предварительному сговору неоднократно совершали хищение ферросплавной продукции с грузовых вагонов на станции Аксу-1.

На момент совершения преступления двое подозреваемых являлись работниками железнодорожной организации. В результате умышленных преступных деяний Аксускому заводу ферросплавов филиала АО «ТНК «КАЗХРОМ» причинен материальный ущерб на сумму более 5 млн тенге.

По факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство».

Аксуским городским судом Павлодарской области указанные лица признаны виновными и приговорены к ограничению свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с конфискацией имущества.