АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 5 млн тенге обокрали гараж в Астане. С заявлением в полицию обратился житель города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Он рассказал, что неизвестные проникли в его гараж и похитили имущество на 5 млн тенге. Из гаража украли лодочный мотор, геодезический прибор, штатив треногу, рейку телескопическую, нивелир и пресс электрический.

Сотрудниками отдела полиции Сарыаркинского района установлены двое астанчан, в возрасте 23 и 33 лет, причастных к краже. В ночное время они путем подбора ключей проникли в бокс и вынесли имущество, которое решили вывезти на такси. Договорившись с водителем такси, злоумышленники сбыли ему краденое имущество за 100 тысяч тенге.

По факту проводится досудебное расследование. Фигуранты дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания ДП. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.