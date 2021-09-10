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    17:29, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На 5 млн тенге обокрал предприятие житель Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На 5 млн тенге обокрал предприятие житель Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    5 сентября в Михайловский отдел полиции УП города Караганды обратился руководитель одного из ТОО. Он сообщил, что неизвестный, проникнув в пункт хранения техники и запасных инструментов предприятия, похитил два снегоуборочных аппарата и шесть колес от автомобиля. Сумма ущерба составила 5,1 млн тенге. Изобличить злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения, установленные на месте происшествия. Они зафиксировали некоего гражданина в момент кражи. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».

    8 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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