КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На 5 млн тенге обокрал предприятие житель Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

5 сентября в Михайловский отдел полиции УП города Караганды обратился руководитель одного из ТОО. Он сообщил, что неизвестный, проникнув в пункт хранения техники и запасных инструментов предприятия, похитил два снегоуборочных аппарата и шесть колес от автомобиля. Сумма ущерба составила 5,1 млн тенге. Изобличить злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения, установленные на месте происшествия. Они зафиксировали некоего гражданина в момент кражи. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».

8 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование.