Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

На 5 млн тенге обманул жителей Карагандинской области мошенник, «покупавший» лошадей

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Февраля 2023, 18:12
На 5 млн тенге обманул жителей Карагандинской области мошенник, «покупавший» лошадей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферист занимался закупом лошадей, за которые не собирался расплачиваться в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Шетского района поступило заявление 40-летнего жителя одного из сел. Выяснилось, что сельчанин стал жертвой аферы. В населенном пункте неизвестный объявил, что занимается закупом лошадей. Сославшись на отсутствие наличности, расплатиться закупщик пообещал в самое ближайшее время. Заявитель, поверив, передал ему трех жеребят-однолеток. Но он, уехав из села, вскоре перестал выходить на связь. Сумму ущерба потерпевший оценил в 630 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Астаны. Он дал признательные показания.

В ходе досудебного расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество» полицейские установили причастность подозреваемого к трем аналогичным преступлениям, совершенным им на территории района. Всего путем обмана злоумышленник прибрал к рукам десять лошадей. Сумма общего ущерба составила более 5 млн тенге.

Фото: polisia.kz


Карагандинская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО