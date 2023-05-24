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На 5 млн тенге обманул алматинцев обещавший помочь поступить в вузы мошенник

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Мая 2023, 11:09
На 5 млн тенге обманул алматинцев обещавший помочь поступить в вузы мошенник

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21-летний алматинец обещал помочь поступить в вузы и на военную кафедру. Подозреваемый в мошенничестве задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Доверчивые алматинцы столкнулись с мошенничеством, желая поступить в вузы и на военную кафедру.

«На этот раз сотрудники криминальной полиции нашего подразделения задержали гражданина К., 2002 года рождения. Молодой и коммуникабельный «специалист», путем обмана и доверия завладел денежными средствами горожан, придумав довольно несложную схему обогащения. Злоумышленник заранее брал с родителей и с самих абитуриентов деньги, заверяя, что он может оказать им помощь любого характера при поступлении в вузы. Но, имея исключительно корыстный умысел, получая аванс, он скрывался. По предварительной версии, подозреваемый обогатился на сумму более 5 млн тенге», – сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

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Фото: polisia.kz

В производстве управления полиции расследуется девять аналогичных эпизодов по ч. 3 ст. 190 УК Р. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде помещения в изолятор временного содержания.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


Алматы   Борьба с преступностью   МВД РК   Мошенничество  
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