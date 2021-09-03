На 5 млн тенге обманул алматинцев «кредитный» мошенник

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 5 млн тенге обманул алматинцев «кредитный» мошенник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции Турксибского района Алматы, на этот раз отличился 23-летний житель Мангыстауской области. В отношении него в настоящее время расследуется уголовное дело по ст. 190 ч.1 УК РК «Мошенничество».

««Работал» злоумышленник по отработанной схеме – входил в доверие к гражданам, убеждал их взять в кредит телефоны, самокаты и другую легко продаваемую технику, а расплачиваться должен был сам. После получения техники, сдавал ее в ломбард, получал деньги и скрывался в неизвестном направлении. А «добрые» люди оставались с невыплаченными кредитами. На данный момент следствием доказано 5 преступных эпизодов. Общий материальный ущерб составил более 5 миллионов тенге», – рассказал начальник отдела полиции при УП Турксибского района Мейирхан Жанабаев.

Как сообщили в полиции, подозреваемый задержан и арестован. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения на период следствия в виде «содержания под стражей».

«Не исключаем, что пострадавших от действий этого человека гораздо больше, учитывая серийный характер его промысла. В этой связи граждан, пострадавших от мошеннических действий этого человека, призываем обратиться в наше подразделение по телефонам: 298-54-62; 298-54-60; 298-54-65 и 8-747-456-990», – резюмировал Жанабаев.