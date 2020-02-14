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На 5 миллионов тенге оштрафовали столичного водителя

14 Февраля 2020 13:50
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На 5 миллионов тенге оштрафовали столичного водителя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С помощью камеры «Сергек» на 5 млн тенге оштрафовали водителя, который полтора года нарушал правила дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Камеры «Сергек» установлены почти по всей столице. Они на должном уровне выполняют свою работу. Однако граждане не признают те нарушения правил дорожного движения, которые устанавливают камеры «Сергек». По этой причине к нам поступают жалобы и у нас такая большая нагрузка работы»,- рассказал судья специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана Уалихан Рахматуллаев.

По его словам, если человека оштрафовали по камере «Сергек», и он не согласен с вынесенным решением, то можно обратиться в административный суд и доказать свою невиновность.

«Все вы знаете, что автомобили с иностранными номерами у нас не были зарегистрированы. Один из владельцев незарегистрированных автомобилей, воспользовавшись ситуацией, превысил скорость. Он обжаловал штраф и пытался доказать, что не сидел за рулем этой машины. Однако камера «Сергек» все зафиксировала. Таким образом, выяснилось, что его автомобиль был зарегистрирован в Москве. Он полтора года нарушал правила дорожного движения, поэтому его оштрафовали на 5 млн тенге», - пояснила в ходе брифинга судья Мадениет Омарбекова.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Суды, Транспорт,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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