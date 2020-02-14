На 5 миллионов тенге оштрафовали столичного водителя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С помощью камеры «Сергек» на 5 млн тенге оштрафовали водителя, который полтора года нарушал правила дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Камеры «Сергек» установлены почти по всей столице. Они на должном уровне выполняют свою работу. Однако граждане не признают те нарушения правил дорожного движения, которые устанавливают камеры «Сергек». По этой причине к нам поступают жалобы и у нас такая большая нагрузка работы»,- рассказал судья специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана Уалихан Рахматуллаев.

По его словам, если человека оштрафовали по камере «Сергек», и он не согласен с вынесенным решением, то можно обратиться в административный суд и доказать свою невиновность.

«Все вы знаете, что автомобили с иностранными номерами у нас не были зарегистрированы. Один из владельцев незарегистрированных автомобилей, воспользовавшись ситуацией, превысил скорость. Он обжаловал штраф и пытался доказать, что не сидел за рулем этой машины. Однако камера «Сергек» все зафиксировала. Таким образом, выяснилось, что его автомобиль был зарегистрирован в Москве. Он полтора года нарушал правила дорожного движения, поэтому его оштрафовали на 5 млн тенге», - пояснила в ходе брифинга судья Мадениет Омарбекова.