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На 5 лет осужден потерпевший за дачу ложных показаний в Кокшетау

25 Октября 2019 10:25
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На 5 лет осужден потерпевший за дачу ложных показаний в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 5 лет условно получил за ложные показания потерпевший в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

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По информации ведомства, несмотря на то, что мужчина сам являлся потерпевшим по делу, он дал ложные показания, выгораживая своего друга, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью.

«Потерпевший показал, что 14 декабря 2018 года ножевые ранения ему причинил не гражданин Д., а другое неизвестное лицо, забежавшее в квартиру. Судом же установлено, что на съемной квартире в Кокшетау три удара кухонным ножом в спину потерпевшему нанес именно гражданин Д., чем причинил ему тяжкий вред здоровью», - отметили в ведомстве.

Между тем, за дачу заведомо ложных показаний виновному грозит до 10 лет лишения свободы. В Уголовном Кодексе РК сегодня предусмотрены 2 статьи в отношении недобросовестных участников уголовного процесса – ст. 419 «Заведомо ложный донос» и ст. 420 «Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод».

«Следователю остаётся выяснить причину, побудившую важного участника процесса дать ложные показания в ходе допроса. Это может быть его личная заинтересованность в исходе дела, болезненное состояние психики, намерение избежать нежелательного участия в процессе или нежелание помогать следственным или судебным органам. Ну и, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов воздействие на свидетеля со стороны заинтересованных лиц, которое выражается в шантаже, подкупе или угрозах расправы. Не стоит полагать, что ложные показания могут легко сойти с рук. Прежде, чем их дать, стоит 10 раз подумать о возможных последствиях, а ещё необходимо чётко осознавать очевидность общественной опасности заведомо ложных показаний, которые затрудняют расследование, препятствуют достижению истины, затягивают сроки следствия и дознания, помогают виновным избежать ответственности либо могут привести к осуждению невиновных», - добавили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Суды,
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Автор:

Оксана Матасова

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