На 5 дней жители Атырау останутся без горячей воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за ремонта тепловых пунктов часть микрорайонов на 5 дней отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, акционерное общество «Атырауские тепловые сети» уведомило о том, что в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов с 17 по 21 июля будет временно прекращена подача горячей воды в части микрорайонов. Делается это согласно план-графика капитального ремонта.

Горячей воды не будет от центрального теплопункта «ЖД-1» по улицы Датова 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 21. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35а, 35б, 35в, 35г, Достык 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Махамбета 134.

От центрального теплопункта «Алмагул-1» в домах микрорайона Алмагул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. От центрального теплопункта «Абай» по проспекту Сәтпаев 8, 10, 12, 14, 15а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, улица Крупской 71.

«Приносим свои извинения за временные неудобства», - говорится в уведомлении тепловиков.