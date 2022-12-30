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На 5,8 млн тенге обманули семейчанина лжесотрудники банка

30 Декабря 2022, 10:23
На 5,8 млн тенге обманули семейчанина лжесотрудники банка

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На 5,8 млн тенге обманули семейчанина лжесотрудники банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В областном центре в этом году зарегистрировано 18 случаев, когда жители поддались на уловки мошенников и установили на свое мобильное устройство приложение AnyDesk.Так, 36-летний житель Семея установил приложение AnyDesk и лишился 5,8 млн тенге.

27 декабря мошенники позвонили потенциальной жертве, представившись работниками банка. Чтобы он поверил, назвали его имя, фамилию, отчество, дату рождения и иные личные данные. После неизвестные убедили его установить приложение, чтобы обеспечить двухфакторную защиту банковских карт. Потерпевший выполнил указание и сообщил мошенникам пришедший на телефон одноразовый код. Злоумышленники получили доступ к телефону ничего не подозревающего мужчины.Как отметил начальник отдела криминальной полиции УП Семея Ернар Ахметов, с помощью такого приложения как AnyDesk можно получить полный доступ к чужому компьютеру или мобильному устройству.
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