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На $5,6 млрд наторговал Казахстан со странами ЕАЭС в январе-апреле
18 Июня 2020 10:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-апреле 2020 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила 5685,9 млн. долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистке РК.
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«Это на 9,3% меньше, чем в январе-апреле 2019г., в том числе экспорт – 1606,6 млн. долларов США (уменьшился на 16,5%), импорт – 4079,3 млн. долларов США (уменьшился на 6,1%)», - сообщили в комитете.
По информации ведомства, в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,6%, Кыргызскую Республику – 3,9%, Республику Беларусь – 3,4%, Республику Армения – 0,1%.
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