+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 22 °С
USD 404.21 EUR 453.85
RUB 5.79 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На $5,6 млрд наторговал Казахстан со странами ЕАЭС в январе-апреле

18 Июня 2020 10:16
Поделиться:
На $5,6 млрд наторговал Казахстан со странами ЕАЭС в январе-апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-апреле 2020 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила 5685,9 млн. долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистке РК.

Новости по теме
Германия призывает ЕС готовиться к срыву переговоров о свободной торговле с Великобританией
Когда состоится приватизация крупных активов «Самрук-Казына» 84 актива «Самрук-Казына» продали за 172 млрд тенге Информацию о повышении налоговых ставок прокомментировал Алихан Смаилов

«Это на 9,3% меньше, чем в январе-апреле 2019г., в том числе экспорт – 1606,6 млн. долларов США (уменьшился на 16,5%), импорт – 4079,3 млн. долларов США (уменьшился на 6,1%)», - сообщили в комитете.

По информации ведомства, в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,6%, Кыргызскую Республику – 3,9%, Республику Беларусь – 3,4%, Республику Армения – 0,1%.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #ЕАЭС  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив