На 5,5 млн тенге обманули мошенники пенсионерку в Петропавловске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5,5 млн тенге вернули полицейские обманутой мошенниками пенсионерке в Петропавловске. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ваша дочь совершила ДТП, из-за нее при смерти беременная женщина», – такие слова услышала в телефонной трубке 76-летняя женщина. Ей позвонил человек, представившийся сотрудником полиции. С его слов, родственники якобы пострадавшей в аварии женщины согласны не писать заявления, если получат крупную сумму денег. Потрясенная пенсионерка согласилась и передала прибывшему курьеру все свои сбережения — 5,5 млн тенге. Как раз после этого ее дочь вернулась домой и, узнав о произошедшем, незамедлительно обратилась в полицию», - рассказала Шугыла Турлыбек

По ее словам, стражи правопорядка уже разыскивали курьера — по версии полицейских, он мог быть причастен еще к двум таким же фактам мошенничества в Петропавловске. На этот раз он был задержан по горячим следам, похищенные денежные средства были изъяты.

«Обращаем внимание людей на то, что подобная схема обмана получила широкое распространение в последнее время. Убедительно просим людей сохранять бдительность, не поддаваться психологическому давлению злоумышленников. В аналогичной ситуации прервите разговор, свяжитесь с родственниками, на которых ссылаются мошенники, обратитесь на канал «102», чтобы убедиться в отсутствии факта ДТП», - добавила Шугыла Турлыбек.