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    18:17, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    На 5,2% снизилось число уголовных преступлений в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Криминогенная обстановка улучшается в Карагандинской области. По словам главы департамента полиции региона этому способствуют нововведения и модернизация работы правоохранительных органов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам начальника ДП Карагандинской области Ерлана Файзуллина, в регионе снизилось количество убийств, изнасилований, причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж, угонов автотранспорта, хулиганств и наркопреступлений.

    Однако в области увеличилось количество интернет-мошенничеств. В особенности это распространено в сфере дистанционных покупок, предоставления онлайн-услуг – здесь число интернет-мошенничеств выросло на 31,4%.

    В области уделяют особое внимание вопросам оперативного реагирования на сигналы о правонарушениях. Основная нагрузка возлагается на подразделения патрульной полиции, которые первыми прибывают к месту происшествия. В этой связи данная служба укреплена, увеличены наряды на улицах.

    Принимаются меры по расширению системы видеонаблюдения. Всего по областному центру функционируют 9022 видеокамеры. С их помощью было раскрыто более 200 уголовных правонарушений и выявлено более 19 тысяч административных правонарушений.

    Об этом и других показателях Ерлан Файзуллин доложил министру внутренних дел Марату Ахметжанову, который с рабочим визитом посетил Карагандинскую область. В ходе поездки глава МВД также встретился с акимом области Женисом Касымбеком. Они обсудили вопросы внедрения сервисной модели работы полиции, ознакомились с результатами работы межведомственной группы по обеспечению безопасности. После этого руководитель ведомства встретился с карагандинскими участковыми инспекторами полиции. Министр подчеркнул, что основная задача полиции – безопасность граждан. Он отметил, что МВД будет продолжено создание условий для эффективной работы участкового инспектора – ключевой фигуры национальной сервисной модели полиции.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Регионы Казахстана Борьба с преступностью Акимат Карагандинская область Караганда Правоохранительные органы
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