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На 480 млн тенге оштрафовали операторов связи за плохой интернет с начала года

1 Декабря 2022, 11:58
На 480 млн тенге оштрафовали операторов связи за плохой интернет с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти на 300 млн тенге оштрафовали операторов связи за некачественный интернет с сентября. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года до ввода новых размеров штрафов, где-то до сентября были проведены около 700 проверочных действий. Было выписано 180 млн тенге штрафов. С сентября депутаты поддержали и увеличили размер штрафов в 10 раз. Если раньше штраф был 150 МРП за вторичные нарушения, то сейчас это составляет 1500 МРП. С сентября до сегодняшний день проведено около 300 проверочных действий, на основе которых было выписано около 300 млн тенге штрафов», - сообщил журналистам после пленарного заседания Сената Багдат Мусин.

По словам министра, ведомство намерено усилить меры контроля и предлагать ряд законодательных инициатив.

Ранее глава Минцифровизации объяснил, почему не работала мобильная связь во время прошедшего 26 ноября митинга в Астане.


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