На 48% за две недели снизилась заболеваемость COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На брифинге главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев рассказал о ситуации с распространением коронавируса в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За две недели по области зарегистрировали 1 117 случаев инфицирования коронавирусом. Это на 48% меньше, если сравнивать с предыдущими двумя неделями.

За минувшие сутки в регионе выявили 72 инфицированных. В том числе 61 – с симптомами заболевания. Наибольшее число инфицированных за сутки в Петропавловске – 32 человека. Среди районов больше всего новых случаев коронавируса в Тайыншинском, М.Жумабаева и Жамбылском – 8, 7 и 6 случаев.

Общее число инфицированных по области превысило 23 тысячи. Показатель на 100 тысяч населения – 4 239. Преобладают симптомные случаи заболевания – 16 367.

По словам А. Жуматаева, в регионе продолжают фиксировать нарушения карантинного режима.

«Сейчас в проекте «Ashyq» участвует 2 580 объектов. Привлечен к ответственности 31 человек - люди с «желтым» и «красным» статусом, которые пытались попасть в общественные места. Еще на более чем 50 человек материалы в работе», - сообщил А. Жуматаев.

Главный санврач добавил, что теперь во время рейда мониторинговая группа, помимо ранее установленных нарушений, будет проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19. Список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала, формируется на основе Карты вакцинации проектным офисом.

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 024 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.