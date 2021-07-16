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    13:22, 16 Июль 2021 | GMT +6

    На 48 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Нарушителей карантина в городе Атырау оштрафовали на 48 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала года в Атырауской области зафиксировано около 500 фактов нарушения карантина. Мониторинговые группы провели около 10 тысяч рейдов, проверили 42542 объектов.

    Нарушителей карантина оштрафовали на общую сумму в размере 48 млн тенге.

    К примеру, с 1 по 12 июля проведены 344 проверок, под контроль взяли 1 190 объектов. Из них 20 объектов нарушили карантин. В отношении них заполнены административные протоколы, наложены штрафы в размере 2 млн 500 тысяч тенге.

    «В Атырауской области работают 13 мониторинговых групп. В рабочие дни выходит одна группа для проверки и мониторинга. А в выходные дни объекты проверяют три группы. Возникают сложности со входом внутрь заведений, потому что хозяева этих объектов закрывают двери на ключ изнутри и дальше продолжают работать. Из-за этого мониторинговые группы не могут зайти внутрь здания, проверить их. Поэтому возникает недопонимание между членами мониторинговой группы и организаторами праздничных мероприятий», - рассказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Атырау Руслан Даулетов.

    По его словам, среди частых нарушителей карантина есть такие клубы и бары, как «Флория», «Vivaldi», «SKY BAR», «End Ne Stimz», «Рыба моей мечты» и «URBAN».



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