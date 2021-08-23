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На 47% загружены инфекционные стационары в СКО

23 Августа 2021 12:05
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На 47% загружены инфекционные стационары в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 159 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 21,4 тысячи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за сутки в регионе провели 1 367 ПЦР-исследований на коронавирус. Из них 159 – с положительным результатом. Преобладает число инфицированных с симптомами – 139 человек.

Наибольшее количество новых случаев выявили в Петропавловске – 99, среди районов «лидируют» Кызылжарский и Айыртауский – 19 и 15 случаев, соответственно.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, на утро 23 августа в инфекционных стационарах находятся 798 человек. В тяжелом состоянии – 69 пациентов. Загруженность инфекционных стационаров по области – 47%. За сутки от коронавируса скончались два жителя региона.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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