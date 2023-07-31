На 45 млн тенге оштрафовали нарушителей правил безопасности на водоемах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 68 тысяч рейдов и патрулирований проведено в целях пресечения нарушений гражданами требований правил безопасности на воде. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК генерал-майор Уларбек Абыкеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Министерством по ЧС совместно с министерствами внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития в целях снижения риска гибели людей в запрещённых для купания местах проведено более 68 тысяч рейдов и патрулирований по пресечению нарушений гражданами требований правил безопасности на воде», - сказал Уларбек Абыкеев.

По его словам, выявленные правонарушители привлекаются по статьям 364 («Нарушение правил общего водопользования»), 412 («Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах») и 440 («Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения») Кодекса об административных правонарушениях.

«С начала года составлены 7 230 протоколов на более чем 45 млн тенге», - добавил Уларбек Абыкеев.

В ведомстве уточнили, что по 412 статье выписано 139 штрафов на 2 040 675 тенге; по 440 статье – 5037 штрафов на 40 944 890 тенге, по 582 статье – 174 штрафа на 2 730 345 тенге.