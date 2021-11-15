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На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области

15 Ноября 2021 22:41
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На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемую в крупном мошенничестве задержали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аферу в крупном масштабе провернула жительница Жамбылской области, воспользовавшись желанием сограждан быстро обогатиться.

«В управление полиции города Тараза с заявлением обратились семь жительниц Жамбылской области, о том, что с апреля по август этого года некая женщина обещала им денежное вознаграждение за временную реализацию золотых изделий в ломбарде. То есть, обманным путем взяв у женщин и поместив золотые украшения в ломбард, она получит деньги, золото вернет, и «сверху» еще доплату им сделает», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Доверчивые женщины отдали ювелирные украшения на общую сумму более 45 миллионов тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 31-летняя местную жительницу, которая дала признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК «Мошенничество», ведется следствие.

За совершение указанного преступления предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Галина Скрипник

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