На 45 млн тенге обманула аферистка жительниц Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемую в крупном мошенничестве задержали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аферу в крупном масштабе провернула жительница Жамбылской области, воспользовавшись желанием сограждан быстро обогатиться.
«В управление полиции города Тараза с заявлением обратились семь жительниц Жамбылской области, о том, что с апреля по август этого года некая женщина обещала им денежное вознаграждение за временную реализацию золотых изделий в ломбарде. То есть, обманным путем взяв у женщин и поместив золотые украшения в ломбард, она получит деньги, золото вернет, и «сверху» еще доплату им сделает», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Доверчивые женщины отдали ювелирные украшения на общую сумму более 45 миллионов тенге.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 31-летняя местную жительницу, которая дала признательные показания.
По факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК «Мошенничество», ведется следствие.
За совершение указанного преступления предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
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