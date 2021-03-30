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    18:18, 29 Март 2021 | GMT +6

    На 44% возросло число мошенничеств в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник управления полиции города Петропавловска Жандос Мухатов отчитался о проделанной за год работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, по итогам прошлого года, на территории Петропавловска наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений на 23%. Раскрываемость составила 61%. Снизилось количество умышленных убийств, фактов нанесения тяжких телесных повреждений, грабежей, разбоев, изнасилований, хулиганств, краж, угонов автотранспорта. На дорогах Петропавловска отмечается снижение ДТП на 19%.

    «В то же время наблюдается рост фактов мошенничества на 44%. Практически 70% из них совершены путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы, то есть бесконтактно. В прошлом году в городе зарегистрировано 102 наркоправонарушения, в том числе 47 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 294 кг наркотических средств, в том числе 489 граммов героина», - проинформировал Ж.Мухатов.

    Начальник департамента полиции Марат Тулебаев поручил городскому подразделению обратить внимание на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и подучетных лиц, пресечение незаконной торговли контрафактным спиртом, нарушения тишины и правил благоустройства.

    «Особое внимание – предупреждению интернет-мошенничеств. Необходимо, чтобы каждый горожанин знал основные профилактические рекомендации, как не стать жертвой аферистов в сети. Начальникам 1-го и 2-го отделов полиции следует усилить предупреждение фактов хулиганств», - сказал М.Тулебаев.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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