На 44% снизилась заболеваемость COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снижается заболеваемость COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние две недели в регионе подтвердили 539 случаев инфицирования коронавирусом. По сравнению, с предыдущим аналогичным периодом, когда выявили 975 инфицированных, заболеваемость снизилась на 44%.

За минувшие сутки по области зарегистрировали 29 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в Петропавловске – 12. Среди районов наибольшее число инфицированных за сутки в Кызылжарском районе – 11 человек. По два положительных результата ПЦР-исследования отметили в Есильском, Тайыншинском и Аккайынском районах. В остальных девяти районах инфицированных за последние сутки не выявили.

С 31 декабря Северо-Казахстанская область по темпам распространения коронавируса перешла в «зеленую» зону.