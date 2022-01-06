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    06:30, 06 Январь 2022 | GMT +6

    На 44% снизилась заболеваемость COVID-19 в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снижается заболеваемость COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние две недели в регионе подтвердили 539 случаев инфицирования коронавирусом. По сравнению, с предыдущим аналогичным периодом, когда выявили 975 инфицированных, заболеваемость снизилась на 44%.

    За минувшие сутки по области зарегистрировали 29 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в Петропавловске – 12. Среди районов наибольшее число инфицированных за сутки в Кызылжарском районе – 11 человек. По два положительных результата ПЦР-исследования отметили в Есильском, Тайыншинском и Аккайынском районах. В остальных девяти районах инфицированных за последние сутки не выявили.

    С 31 декабря Северо-Казахстанская область по темпам распространения коронавируса перешла в «зеленую» зону.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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