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    17:09, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    На 44 казахстанца оформил кредит костанайский мошенник

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Костанаец обманным путём завладевал паспортными данными людей и оформлял на них кредиты. Полицейскими мошенник задержан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в период с февраля по июнь 2020 года 27-летний житель города Костаная обманным путем занимался оформлением онлайн - кредитов в одной из микрокредитных организаций на граждан Казахстана. Займы составляли от 30 до 50 тысяч тенге. В результате незаконных действий мошенника пострадало 44 человека.

    «Для получения личных данных граждан, мошенник использовал разные способы. Первоначально, под различными предлогами брал копии удостоверений личности своих знакомых и друзей. Также использовал социальную сеть «ВКонтакте», где в объявлениях «найденные документы» брал данные граждан. В другом случае подавал объявление в «ОЛХ» о трудоустройстве, для чего требовал фото и удостоверения личности. Таким образом, имея личные данные граждан (ФИО, ИИН, номер удостоверения), беспрепятственн о оформлял онлайн-кредиты»,- рассказали в полиции об использованной мошенником схеме обмана.

    Потерпевшие узнавали о фактах оформления кредитов на их имя лишь только после образовавшейся задолженности, когда им приходили СМС-оповещения о погашении задолженности и звонков от сотрудников микрокредитных организаций.

    «К примеру, житель города Караганды в августе месяце 2020 года нашел объявление о трудоустройстве водителем по категории «С», и при переписке по мессенджеру «WhatsApp» скинул все свои персональные данные. Однако, на работу он так и не устроился, а по истечении 6 месяцев узнал о том, что на его имя неизвестным лицом оформлен онлайн-кредит. Задолженность по кредиту составила 50 тысяч тенге»,- добавили в департаменте полиции.

    Одна из потерпевших и вовсе оказалась близкой родственницей мошенника, которая узнала о задолженности от коллекторской компании по истечении 5 месяцев.

    Казахстанцев 27-летний костанаец обманул в итоге на 1,5 миллиона тенге.

    В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 190 ч.3 Уголовного кодекса.

    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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