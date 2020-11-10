На 43% снизилось количество ДТП благодаря камерам «Сергек» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество ДТП в столице снизилось на 43% благодаря камерам «Сергек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Цифровые технологии сегодня значительно помогают облегчить и обезопасить жизнь общества. Столица внедряет многие передовые проекты одной из первых как в стране, так и на всем постсоветском пространстве.

К примеру, в Нур-Султане с 2017 года действуют камеры «Сергек». Они не только дисциплинируют водителей, но и позволяют предотвратить большое количество административных правонарушений.

Так, по данным департамента полиции, только в этом году за девять месяцев зарегистрировано 334 ДТП, в 2019 году за этот же период показатель составил 469.

По данным управления по цифровизации, с начала проекта, то есть с 2017 года, количество ДТП снизилось на 43% (с 448 до 285), погибших стало меньше на 55%, травмированных – на 36 % (с 482 до 320).

Работа по внедрению новых технологий в столице будет продолжена.