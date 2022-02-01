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На 426,9 млн тенге оштрафовали нарушителей экологического законодательства в Мангистау

1 Февраля 2022 18:16
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На 426,9 млн тенге оштрафовали нарушителей экологического законодательства в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году проведено более 50 проверок по нарушениям требований экологического законодательства. Об этом сообщил руководитель департамента экологии по Мангистауской области Руслан Токенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одной из основных задач департамента является проведение инспекционных проверок и оказание государственных услуг. Департаментом в 2021 году проведено 55 проверок, выявлено 97 фактов нарушения требований экологического законодательства. В результате было возбуждено 64 административных дела, по которым выплачено 79,0 млн тенге. Также по государственным услугам рассмотрено 904 обращения, из них согласовано 491 и отказано в 353 соглашениях, остальные 60 обращений находятся на рассмотрении. В 2021 году на нарушителей экологического законодательства наложены штрафы на сумму 426,9 млн тенге», - сказал Руслан Токенов.

Кроме того, общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 347,9 млн тенге, выдано 23 предписания.

В целом, за последние три года лицами, виновными в нарушении требований экологического законодательства, выплачено 154,0 млн тенге штрафов, взыскана сумма ущерба окружающей среде в 3,4 млрд тенге.


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#Экология   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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