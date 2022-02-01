На 426,9 млн тенге оштрафовали нарушителей экологического законодательства в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году проведено более 50 проверок по нарушениям требований экологического законодательства. Об этом сообщил руководитель департамента экологии по Мангистауской области Руслан Токенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из основных задач департамента является проведение инспекционных проверок и оказание государственных услуг. Департаментом в 2021 году проведено 55 проверок, выявлено 97 фактов нарушения требований экологического законодательства. В результате было возбуждено 64 административных дела, по которым выплачено 79,0 млн тенге. Также по государственным услугам рассмотрено 904 обращения, из них согласовано 491 и отказано в 353 соглашениях, остальные 60 обращений находятся на рассмотрении. В 2021 году на нарушителей экологического законодательства наложены штрафы на сумму 426,9 млн тенге», - сказал Руслан Токенов.

Кроме того, общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 347,9 млн тенге, выдано 23 предписания.

В целом, за последние три года лицами, виновными в нарушении требований экологического законодательства, выплачено 154,0 млн тенге штрафов, взыскана сумма ущерба окружающей среде в 3,4 млрд тенге.