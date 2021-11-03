На 42% заполнены инфекционные стационары в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стабилизируется эпидемиологическая ситуация в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном управлении здравоохранения отметили, что регион стабильно находится в «зеленой» зоне.

Уменьшаются показатели заболеваемости населения COVID-19. Наибольшее число заболевших наблюдается в Таразе – 12 028 и в приграничном Кордайском районе – 1 932. За минувшую неделю в Таразе зафиксировано 68 заболевших. Значительно число заболевших в Шуском (1 595) и в прилегающих к областному центру Байзакском (1 377) и Жамбылском (927) районах, отметили в ведомстве.

На очередном аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева состоялось обсуждение эпидемиологической ситуации в регионе.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления здравоохранения Хамита Мырзакасымова, по состоянию на 2 ноября с начала пандемии на территории Жамбылской области зарегистрировано 20 959 случаев заражения коронавирусом.

«За последние две недели число заболевших КВИ+ в регионе уменьшается, - констатировал представитель облздрава. - На сегодняшний день имеется свыше 1 000 инфекционных коек, заполняемость составляет 42 процента. Имеется также 112 реанимационных коек, заполняемость - 37 процентов».

Лечебно-профилактические организации Жамбылской области имеют достаточный запас лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Состояние здоровья больных в инфекционных стационарах находится на постоянном контроле, заверили в медицинском ведомстве.